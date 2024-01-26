الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة نتائج التعليم الأساسى 2024.. نتيجة الصف الأول الإعدادى

الصف الاول الاعدادي
الصف الاول الاعدادي

بوابة نتائج التعليم الأساسى 2024 ..الصف الأول الإعدادى، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2024 ..الصف الأول الإعدادى

بـ 3 طرق عبر بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024 بوابة التعليم الأساسى 

أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور الحصول أو الأستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الأول إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة"بوابة نتائج التعليم الأساسى" لطلاب المحافظة ، بإتباع الخطوات التالية

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

 

اختيار المرحلة التعليمية "سنوات النقل"

اختيار الصف الأول الإعدادي عند خانة الصف

اختيار الفصل الدراسي الأول، وتحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول

إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس بشكل شديد الدقة 

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الخاصة به

الضغط على "استعلام"

 تظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 

 

رابط بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الوسائل للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 ومنها

رسائل نصية 

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأستعلام عن نتيجة الصف الأول الغعدادى "الترم الأول" 2024 من خلال إرسال رسالة نصية عبر التليفون المحمول على 5757 وإدخال البيانات المطلوبة

الخط الأرضى 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ايضا خاصية الخط الساخن للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الغعدادى "الترم الأول" 2024 من خلال الاتصال على رقم 09000100 من أي تليفون أرضي وإدخال كافة البيانات اللازمة 

مباشرة من خلال المدرسة 

وأتاحت أيضا الوزارة  الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الأول من خلال الذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب أو الإدارة التعليمية التابع لها بداية  يوم السبت  الموافق غدا ال27 يناير 2024 .

 وألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كل مدرسة عن إعلان النتيجة برقم الجلوس والاسم 

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