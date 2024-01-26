الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على خطوات التسجيل فى بوابة المشتريات الحكومية والهدف من إنشائها

بوابة المشتريات الحكومية
بوابة المشتريات الحكومية

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“الدستور” يستعرض جميع التفاصيل في التقرير التالي ..

خطوات التسجيل فى بوابة المشتريات الحكومية 2024

أنشأت الحكومة بوابة المشتريات الحكومية لتكون منصة إلكترونية من خلالها يتعرف الموردين والمقاولين على المناقصات الخاصة بالحكومة والأستفادة من التعاقدات العامة على مستوى جميع الوزرات والهيئات والمؤسسات التى تتبع الحكومة .

خطوات التسجيل فى بوابة المشتريات الحكومية 

للتسجيل فى بوابة المشتريات الحكومية من  المهتمين يرجى أتباع التالى :

الدخول على الموقع الأإلكترونى  لبوابة المشتريات الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://digital.gov.eg/

 

الضغط على أيقونة التسجيل في أعلى الصفحة التى قمت بالدخول عليها "بوابة المشتريات الحكومية .

إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور، التي تم كتابتهم  أثناء التسجيل في الموقع لأول مرة

 

فى حال إذا كان المستخدم جديدَا، فيجب  القيام بتسجيل بيانات المستخدم  في الموقع لإنشاء حساب جديد ، ووذلك من خلال  الضغط على  كلمة "مورد" إذا كان المستخدم مورد  أو بالنقر

على تسجيل "غير مورد" .

ملئ جميع الخانات المطلوبة من اسم مستخدم وكلمة سر والعنوان والبيانات الشخصية .

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 الضغط على تسجيل، بعد تأكيد عنوان البريد الإلكتروني  يستطيع المستخدم  الدخول إلى صفحة التسجيل من جديد ، ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر

الهدف من إطلاق بوابة المشتريات الحكومية 

أنشأت الحكومة المصرية "بوابة المشتريات الحكومية " لعدة أهداف كالتالى :

-المساهمة في حركة الشراء التي تتم بين وزارات الدولة وهيئاتها 

-تخدم حركة الشراء بالجهاز الحكومي في تقديم الحل الالكتروني لكل من إدارات المشتريات في الوزارات والهيئات الحكومية والموردين حيث تم ميكنة إجراءات نشر وتقييم وإعلان نتائج العمليات الشرائية.

- توفر البوابة العديد من الخدمات والموجهة بصفة أساسية إلى الموردين ومسئولي إدارات المشتريات في (الوزارات والجهات الحكومية) الذين يطرحون العمليات الشرائية/المزايدات ويستقبلون العروض المالية والفنية من قبل الموردين

- تساعد الموردين فى تقديم العروض المالية والفنية بسرية وخصوصية تامة وتسهل البوابة على المورد التعامل مع الجهات الحكومية .

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