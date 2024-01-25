خطوات التسجيل الإلكتروني لاستمارة دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالتفصيل

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة، عن العام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر محرك البحث جوجل، تزامنا مع بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني عن طريق الاستمارات الإلكترونية، ومن خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعتبر هذة الخطوة استعدادا لدخول امتحانات الثانوية العامة لطلاب العام الدراسي الحالي 2023-2024.

ما هو آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالتشديد على الطلاب بضرورة سرعة الانتهاء من التسجيل الإلكتروني خلال الفترة المحددة لتوقيت التسجيل الإلكتروني للاستمارة، على أن يتم التسجيل قبل يوم 11 فبراير، والذي تحدد كموعد آخر يوم للتقديم في الاستمارات الإلكترونية، لدخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

كما حددت وزارة التربية والتعليم أن الخميس الموافق 29 فبراير القادم، كموعد لبدء تسليم الطلاب والطلبات بالثانوية العامة 2024 استمارات التقدم لامتحانات 2024 بالمدارس التابعين لها.

وتبدأ العملية بالتقديم سواء من الطالب نفسه أو ولى الأمر سواء الأب أو الأم عن طريق الرقم القومى، ويتم استلام استمارة التقدم لخوض الامتحانات الثانوية العامة 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024

تشمل الأوراق المطلوبة للتقدم لخوض الامتحانات الثانوية العامة 2024، استمارة التقدم للامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، وارافق إيصال سداد رسوم الامتحان وكذلك إيصال الرسوم الدراسية، ويتم تقديم إيصال التأمين على التابلت الذي يحصل عليه الطالب.

كيفة الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

يبحث الطلاب والطالبات الراغبين بالتسجيل الاستمارة الإلكترونية، عن كيفية الدخول لرابط التسجيل الإلكتروني، حيث يمكن للطالب أو ولي الأمر، الدخول عبر لرابط التسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023-2024، الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم، للراغبين في تسجيل استمارة الثانوية العامة، يمكن الدخول من خلال الرابط التالي: هنا.

ثم تقوم باختيار أيقونة لتسجيل الدخول، وتقوم بعدها بإدخال البريد الإلكتروني الموحد وذلك على منصة «Office 365»، ثم تقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

ما هي تكاليف الاستمارة الخاصة بالثانوية العامة 2024

تتكلف مصاريف الحصول على استمارة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2024، كما حددت الوزارة 210 جنيهات، منها 200 جنيه كرسوم لشراء الخامات والمستلزمات للامتحان، و10 جنيهات كرسوم إضافية وذلك للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

