الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات التسجيل الإلكتروني لاستمارة دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالتفصيل

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة، عن العام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر محرك البحث جوجل، تزامنا مع بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني عن طريق  الاستمارات الإلكترونية، ومن خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعتبر هذة الخطوة استعدادا لدخول امتحانات الثانوية العامة لطلاب  العام الدراسي الحالي 2023-2024.

ما هو آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالتشديد على الطلاب بضرورة سرعة الانتهاء من التسجيل الإلكتروني  خلال الفترة المحددة لتوقيت التسجيل الإلكتروني للاستمارة، على أن يتم التسجيل قبل يوم 11 فبراير، والذي تحدد كموعد آخر يوم للتقديم في الاستمارات الإلكترونية، لدخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

كما حددت  وزارة التربية والتعليم أن الخميس الموافق 29 فبراير القادم، كموعد لبدء تسليم الطلاب والطلبات بالثانوية العامة 2024 استمارات التقدم لامتحانات 2024  بالمدارس التابعين لها.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وتكلفة تحريرها

وتبدأ العملية بالتقديم سواء من  الطالب نفسه أو ولى الأمر سواء الأب أو الأم عن طريق الرقم القومى، ويتم استلام استمارة التقدم لخوض الامتحانات الثانوية العامة 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024

تشمل الأوراق المطلوبة للتقدم لخوض الامتحانات  الثانوية العامة 2024، استمارة التقدم للامتحانات  الثانوية العامة الإلكترونية، وارافق إيصال سداد رسوم الامتحان وكذلك إيصال الرسوم الدراسية، ويتم تقديم إيصال التأمين على التابلت الذي يحصل عليه الطالب.

كيفة الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

يبحث  الطلاب والطالبات الراغبين بالتسجيل الاستمارة الإلكترونية، عن كيفية الدخول  لرابط التسجيل الإلكتروني، حيث يمكن للطالب أو ولي الأمر، الدخول عبر لرابط  التسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023-2024، الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم، للراغبين في تسجيل استمارة الثانوية العامة، يمكن الدخول من خلال الرابط التالي: هنا.

ثم تقوم باختيار أيقونة لتسجيل الدخول، وتقوم بعدها بإدخال البريد الإلكتروني الموحد وذلك على منصة «Office 365»، ثم  تقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

txt

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وموعد امتحانات نهاية العام

ما هي تكاليف الاستمارة الخاصة بالثانوية العامة 2024

تتكلف مصاريف الحصول على استمارة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2024، كما حددت الوزارة  210 جنيهات، منها  200 جنيه كرسوم لشراء الخامات والمستلزمات للامتحان، و10 جنيهات كرسوم إضافية وذلك للطلاب المتقدمين للامتحان  للمرة الأولى أو الثانية.
 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 2024 آخر موعد لتسجيل الاستمارات الالكترونية التسجيل الإلكترونى استمارة الثانوية العامة 2024 تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

الهجرة تستعرض جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية

"التعليم" توضح كيف يمكن للطالب تأجيل امتحاناته

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الإلكترونية والأوراق المطلوبة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة