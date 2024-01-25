خطوات استخراج الفاتورة الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية جميع التفاصيل..

خطوات استخراج الفاتورة الإلكترونية

أتاحت وزارة المالية إمكانية التسجيل في الفاتورة الالكترونية من خلال عدة خطوات وهي:

- إرسال طلب للالتحاق بالمنظومة.

- الحصول على الختم الإلكتروني التوقيع وتفعيله.

- التسجيل الذاتي على موقع المنظومة.

- توحيد أكواد المنتجات.

- ربط المصلحة بـ نظام ERP الذي يصدر الممول فواتير من خلاله.

- تعيين المفوضين في الحساب للقيام بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

مميزات الفاتورة الإلكترونية 2024

- عدم تخزين الفواتير الورقية لانتظار الفحص الضريبي حيث يتم الفحص الضريبي في خطوات اقل بكثير من قبل.

- تسهل اعداد الاقرارات الضريبية.

- تمكن من التواصل مع مصلحة الضرائب مباشرة الكترونيا.

- تقلل الجهد المبذول وهى تجعل صاحبها يتأكد من تحقيق العدالة الضريبية لكل من أصحاب الأعمال والدولة

-تسهل عملية اكتشاف الأخطاء الضريبية والمحاسبية

- تحمي الفواتير الإلكترونية من التعامل مع الشركات الوهمية

- شكل الفاتورة الإلكترونية موحد لكل الصناعات

- يمكنك التوقيع عليها إلكترونيا، لا يمكن التلاعب بها مطلقا .

- تساعد الفاتورة الالكترونية على تنظيم عملية انتقال الفواتير والمستندات من الشركة المصدرة إلى مصلحة الضرائب المصرية.

البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الإلكترونية

هناك عدد من البيانات لابد أن تحتوى عليها الفاتورة الإلكترونية وهى:

- رقم مسلسل الفاتورة

- تاريخ الإصدار

- اسم الممول (صاحب الشركة أو المفوض عنه من موظفيه)

- رقم التسجيل الضريبي للشركة

- اسم المشترى

- رقم تسجيل المشتري الضريبي

- عنوان المشتري

- المنتج/ الخدمة المقدمة

- قيمة المنتج

- الفئة الضريبية للمنتج

- قيمة الضريبة

-إجمالي الفاتورة

يذكر أن الفاتورة الإلكترونية، مستند رقمي يتم إصداره بدلاً من الفواتير الورقية، ويحتفظ بنفس هدف الفواتير الورقية العادية من إثبات لمعاملات البيع والشراء، وتفيد رقمنة الفواتير في إطلاع مصلحة الضرائب المصرية على الفواتير لحظة صدورها، حيث تقوم مصلحة الضرائب بتلقي ومراجعة واعتماد هذه الفواتير في نفس اللحظة.