الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024 وطرق الدفع إلكترونياً

فاتورة المياه
فاتورة المياه

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024

اتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الضغط على هذا الرابط التالي:

https://www.hcww.com.eg/

الخطوة الثانية: الدخول على قائمة «خدماتنا».

الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة «احسب فاتورتك بنفسك».

الخطوة الرابعة: إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من المستعلم أو صاحب العداد  وتشمل الاسم، والمحافظة، قراءة للعداد الحالية و السابقة.

الخطوة الخامسة: تظهر فاتورة المياه عن الشهر الذي تم اختياره، وتشمل الفاتورة (كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، وإجمالي الاستهلاك).

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير برقم العداد

الاستعلام عن سداد فاتورة المياه أون لاين

على صعيد متصل، اتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إمكانية سداد فاتورة المياه أون لاين من خلال عدة طرق كالتالي:

سداد فاتورة المياه من خلال التطبيق الإلكتروني، وذلك لحاملي هواتف 125، والتي تعمل بنظام اندرويد.

سداد فاتورة المياه عبر الهاتف «اون لاين» لحاملي هواتف ios.

سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «فوري».

سداد فاتورة المياه 2024 من خلال دفع «فوري».

سداد فاتورة المياه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة.

سداد فاتورة المياه 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق «خالص».

سداد فاتورة المياه ، من خلال تطبيق «أمان».

سداد فاتورة المياه  من خلال تطبيق «سهل» للمستفيدين في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن للمواطنين من الاستعلام عن فاتورة المياه  من خلال رقم العداد، وذلك باتباع هذه الخطوات:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابع لكل محافظة.

2- إدخال رقم العداد المدون على فاتورة المياه السابقة الخاصة بالشهر السابق.

3- الضغط على كلمة «البحث» حتى تظهر الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

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خطوات الاستعلام فاتورة المياه بالاسم 2024 القابضة لمياة الشرب الصرف الصحي

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