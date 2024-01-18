الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير برقم العداد

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

ساهم التحول الرقمي في تنفيذ العديد من الخدمات الحكومية بكل سهولة من المنزل ومنها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات الجمهورية والمتوفر روابط مباشرة لها من خلال الإنترنت. 

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير برقم العداد

في التقرير التالي سنستعرض رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد واختيار الشركة المغذية للكهرباء في منطقتك والاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 

يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموجودة من هنا

بعد فتح الرابط تظهر الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات الجمهورية وفق التقسيم الجغرافي لكل شركة وهم:

  1. شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء
  2. شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
  3. شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
  4. شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
  5. شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
  6. شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
  7. شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
  8. شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
  9. شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

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ثم يتم الضغط على الشركة المسئولة عن الكهرباء في منطقتك

ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة من أي شركة من الموجودين

مع العلم أن بعض الروابط للشركات تستلزم ان يكون لك حساب عليها لتسجيل الدخول ثم إجراء الخطوات التي تحتاجها للاستعلام عن الفاتورة. 

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خطة تخفيف أحمال الكهرباء 

استجاب مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء للمواطنين الذين ناشدوهم لأن تكون فترة تخفيف أحمال الكهرباء نهارًا وليس ليلًا وذلك مع بدء امتحانات منتصف العام الدراسي الدائرة في الوقت الحالي للشهادة الاعدادية وكذلك صفوف الثانوية. 

ومن منطلق هذا تم تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا وبذلك تبدأ فترة  تخفيف الأحمال من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

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اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

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ننشر مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء فى القليوبية

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