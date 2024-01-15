الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وطرق الدفع 2024

الغاز
الغاز

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وفرت شركة بتروتريد من خلال موقعها الإلكتروني، في إطار حرصها على تيسير الخدمات التي تقدمها للمواطنين أصحاب عدادات الغاز القديمة، والذين يقومون بسداد فاتورة الغاز بعد الاستهلاك الشهري، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2024

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد من خلال  موقع شركة بتروتريد https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx، اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير"، أدخل رقم المشترك الخاص بك، والذي يتكون من 10 أرقام.

أدخل رقم العداد الخاص بك، أدخل تاريخ الاستعلام، اضغط على زر "بحث".

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد عبر تطبيق الهاتف المحمول، افتح التطبيق وأدخل رقم المشترك الخاص بك، اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير"، ادخل رقم العداد الخاص بك، اضغط على زر "بحث".

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد عبر الهاتف الأرضي اتصل بالرقم 1122 من أي خط أرضي.

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دفع فاتورة الغاز الطبيعي 2024

 

يمكن من خلال الموقع الالكتروني للشركة دفع فاتورة الغاز الطبيعي https://www.petrotrade.com.eg/web/1l  ، وكتابة رقم العداد، واختيار نوع كارت الدفع اذا كان كريديت كارت أو ديبددت كارت. 

يمكن دفع فاتورة الغاز الطبيعي  المحفظة الالكترونية الخاصة بك، ادفع من خلال خدمات كاش أو فوري، ويمكن الدفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الالي، و الدفع من خلال خدمات امان أو مصاري، تطبيق استعلام فاتورة الغاز بترويد.

ويمكن سدادها من خلال محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، محفظة BM من بنك مصر، موقع ماي فوري، موقع جوميا، خدمة فوري، خدمة مصاري، خدمة bee، خدمة ممكن أو ضامن، خدماتي للدفع الإلكتروني، منافذ أمان

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الإرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

 

 

 

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