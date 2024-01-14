الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد موعد سداد فاتورة الإنترنت we لشهر يناير 2024 وخطوات الاستعلام

نت we
نت we

تصدر البحث بعنوان "الاستعلام عن فاتورة الأنترنت we برقم التليفون الأرضي" محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تهتم شريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت المنزلي بدفع فاتورة التليفون الأرضي قبل قطع الخدمة أو توقيع غرامة عن المتخلف عن السداد، خاصة لارتباط عديد من شؤونهم بالانترنت.

موعد سداد فاتورة الأنترنت we لشهر يناير 2024 

يبدأ يوم الإثنين القادم، الموافق 15 يناير، دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، وتستمر فترة السماح بالدفع حتى 14 فبراير 2024، في حال التأخير عن موعد سداد قيمة الفاتورة المستحقة، سيتم تطبيق العقوبات على المتأخرين، حيث سيتم قطع خدمة الأنترنت وتحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط. 

غرامة تأخير  سداد فاتورة الأنترنت we لشهر يناير 2024 

بعد ذلك، ستفرض الشركة غرامات التأخير وسيتم إيقاف الخدمة عن المتأخرين عن موعد تسديد فاتورة التليفون الأرضي، وسيتم توقيع غرامة قدرها 10 جنيهات عن كل شهر تأخير أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الفاتورة المستحقة.

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طرق الاستعلام عن فاتورة الأنترنت we لشهر يناير 2024 

يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي المستحقة بعدة طرق، منها الاتصال على الرقم 19777 وإدخال رقم الهاتف للحصول على قيمة الفاتورة، كما يمكن الاستعلام عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، أو من خلال دخول موقع الشركة الإلكتروني وإدخال الكود الخاص بالمحافظة ورقم التليفون الأرضي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الأنترنت we 

الدخول إلى موقع شركة المصرية للاتصالات الإلكتروني من «هنا». 

كتابة الكود الخاص بالمحافظة التابع لها. 

إدخال رقم التليفون الأرضي. 

والضغط على إظهار الفواتير تظهر على الفور قيمة الفاتورة المطلوب الاستعلام عنها.

 طرق دفع فاتورة الأنترنت we لشهر يناير 2024 

 

يمكن للعملاء دفع فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للإتصالات بسهولة ويسر من خلال عدة طرق متاحة. يمكن الدفع في مكاتب البريد أو من خلال ماكينات فوري أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة عبر هذا الرابط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الدفع عن طريق سنترالات الشركة أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني مثل سداد وفوري وخدماتي ومصاري وممكن وبي. تلك الخطوات تأتي تيسيرًا على المواطنين وتسهل عملية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024.
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