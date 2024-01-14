يستطيع سكان شمال الدتا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا من خلال الموقع الالكتروني الذي خصصته شركة الكهرباء شمال الدلتا لذلك الغرض، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا وطرق السداد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يستطيع المواطنون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا من خلال الضغط على الرابط التالي

https://www.ndedco.gov.eg/billquery، عند الدخول إلى هذا الرابط، ستظهر لك صفحة بها عدة حقول، عليك ملء الحقول التالية، قم باختيار القطاع التابع له، (القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك)، ثم تقوم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك – الهندسة – اليومية – الحساب - الفرعي)، ثم تكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام، ثم اضغط على زر "استعلام"، سيتم عرض الفاتورة المستحقة لك.

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا عن طريق الاتصال على رقم خدمة العملاء 121.

وتقدم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، الكثير من الخدمات الإليكترونية منها الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا، وقراءة العدادات والتقديم لتركيبها وخدمات الشباك الواحد بالمحافظات التابعة لها.

طرق دفع فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يستطيع المواطنون دفع فاتورة الكهرباء شمال الدلتا من خلال محصل فواتير الكهرباء الذي يتوجه إلى منازل المشتركين بداية كل شهر ميلادي لسداد فاتورة الكهرباء، ورغم أن شركة الكهرباء في بعض سداد فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني إلا أنها غير مفعلة في منطقة شمال الدلتا، ولكن يمكن للمواطنين سدادها من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول وعن طريق ماكينات السحب الآلي الخاصة بالبنوك.