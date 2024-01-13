المنصة الموحدة للكهرباء| طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

يكثف مواطنون البحث من مختلف المحافظات عن كيفية دفع فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024، وإمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا وكذلك آلية الدفع أونلاين دون التزاحم على شركات الكهرباء أو انتظار المحصل حيث يسعى المواطنون إلى معرفة قيمة استهلاكهم الشهري استعدادا لدفع مختلف الخدمات المقدمة لهم من كهرباء ومياه وغاز، لذلك يبحثون عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يناير 2024.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

في هذا التقرير، سنقدم لك خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عبر الهاتف المحمول عبر الإنترنت، وفقا لتوجيهات شركات توزيع الكهرباء في مصر.

يمكن للمواطن أو المستهلك الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة من خلال الرابط التالي، ثم الوقوف على أيقونة "خدمات" ومن ثم اتباع التعليمات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024

الدخول للموقع الالكتروني السابق ذكره

اختر الاستعلام عن الفواتير.

تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

اختر الشركة التي تتبعها.

كتابة قراءة العداد.

كتابة الكود الخاص بك.

الضغط على استعلام.

يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.





شركات تتيح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يناير 2024 إلكترونيًا

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لعام 2024 إذا كنت عميلًا لإحدى شركات توزيع الكهرباء التالية في مصر:

1. شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

2. شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

3. شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

4. شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

5. شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

6. شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

7. شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

8. شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

9. شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.



الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2024 عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

يمكن للمستخدمين سداد فواتير الكهرباء لعام 2024 من المنزل أو عبر الهاتف المحمول عن طريق الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات التالية:

- لدفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت، يُرجى الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا، أو عبر الضغط على هذا الرابط

- اختيار أيقونة "دفع الفاتورة".

- تسجيل الدخول.

- إدخال بيانات العداد بدقة في الحقول المحددة، والتي تشمل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

- الضغط على "الدفع بواسطة فوري".

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