الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل الغرامة| اعرف أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير بدون غرامة 2024

التليفون الارضي
التليفون الارضي

يبحث كثير من المواطنين على محركات بحث "جوجل" عن موعد استحقاق فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024 ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

وتستثمر الشركة المصرية للاتصالات نحو 150 مليار جنيه لنشر شبكات الالياف الضوئية بدلا من الكابلات النحاسية في ربوع مصر بهدف اتاحة التليفون الارضي والانترنت المنزلي لنحو 3.5 مليون منزل.

موعد اصدار فاتورة يناير 2024 وكيفية سدادها 

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات وي امس  الاثنين ، فاتورة شهر يناير عن أشهر المحاسبة (أكتوبر نوفمبر ديسمبر2023).

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we 

وينشر «الدستور» في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

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ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الارضي 2024

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات وي عن إصدار فاتورة التليفون الارضي يناير 2024 بدء من امس الإثنين ، وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر  بدون أي غرامات تاخير أو رسوم إدارية إضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

آخر موعد فاتورة التليفون الأرضي 2024

تقوم المصرية للاتصالات بعدها بفرض غرامة تاخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل إلى استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024، على أن يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الإرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي 2024

وقد حولت الشركة نحو 6 مليون عميل  لنظام الدفع المسبق، ضمن خطة الشركة للتحول الي الشمول المالي والخدمات الإلكترونية، ما أدى إلى إتاحة خدمات جديدة للدفع أمام المستخدمين.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

 

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة من خلال هذه الخطوات:

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول على أيقونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا

 

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي  والبريد الإلكتروني

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون

 

عدد مشتركي الهاتف الثابت

 

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

 

 

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات 2024

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