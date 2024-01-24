الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

رابط الاستعلام عن  فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد، من التساؤلات التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ تستمر شركة بتروتريد للغاز في استقبال قراءة شهر يناير 2024 إلكترونيًا حتي يوم 27 يناير 2024.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024

ويرغب الكثيرون معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد، لتجنب غرامة التأخير وزيادة التكلفة على غير المنتظمين لتسديد الفاتورة في موعدها الرسمي الذي حددته شركة بتروتريد للغاز.

وكانت شركة بتروتريد للغاز قد أعلنت عن فتح الباب لاستقبال قراءة شهر يناير 2024 بداية من أول الشهر وحتي يوم 27.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير

خطوات الاستعلام عن فاتوة الغاز الطبيعي لشهر يناير 2024

وضعت شركة بتروتريد للغاز للعملاء رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2024، تسهيلًا منها على سهولة استعلام المواطنين عن الفاتورة لسرعة سدادها قبل انتهاء موعد التسديد وفرض غرامة على المتأخرين، وتأتي خطوات الاستعلام من خلال اتباع الآتي:

  • الخطوة الأولى: يقوم العميل بالدخول إلى موقع شركة الغاز بالضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــا.
  • الخطوة الثانية: يضغط العميل على أيقونة "استعلام عن فاتورة الغاز".
  • الخطوة الثالثة: يقوم العميل بإدخال رقم المشترك ويتضمن «رقم الشقة والعمارة، البلوك، قطاع، المنطقة والمحافظة، رقم العداد بشكل صحيح».
  • الخطوة الرابعة: يقوم العميل بالضغط على «إدخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز

يستطيع عملاء شركة بتروتريد تسجيل قراءة عدادات الغاز الخاصة بهم من خلال الضغط على الرابط المخصص (هنــــــــــــــــــــــــا).

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

تستمر شركة بتروتريد للغاز في إستقبال قراءة شهر يناير 2024 إلكترونيًا حتي يوم 27 يناير 2024، وكانت قد أعلنت عن فتح الباب لإستقبال قراءة شهر يناير 2024 بداية من أول الشهر وحتي يوم 27.

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طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير.. التسجيل من هنا

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