الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we 2024 وخطوات الدفع الإلكتروني

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات we  الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الضغط على هذا الرابط التالي:

https://billing.te.eg/ar-EG

ثم اتباع عدد من الخطوات وهي كالآتي:

1- إدخال كود المحافظة.

2- كتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به.

3- الضغط على أظهر الفواتير.

طرق أخرى للاستعلام عن قيمة التليفون الأرضي 

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الاتصال بهذا الرقم "خدمة العملاء"  19777، لمعرفة قيمة الفاتورة بعد إصدارها رسمياً.

قبل الغرامة| اعرف أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير بدون غرامة 2024

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى 

 اتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، كالآتي:

  • من خلال الذهاب لأحد منافذ البريد المصرى المنتشر بجميع انحاء الجمهورية
  • من خلال الدفع الإلكتروني مثل «فودافون كاش»، و«فوري»، و«مصاري»، و«Bee»، و«أمان»، و«سداد»، و«ممكن»، و«خدماتي».
  • وعبر ماكينات ATM التابعة لـ«البنك الأهلي المصري»، و«البنك التجاري الدولي».

سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يناير 2024

كما اتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية سداد فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيا وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الجزء المخصص للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على موقع الشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني من هنا.

2- ادخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

3- الضغط على السداد الإلكتروني.

4- الضغط على ادفع.

5- ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

6- اختيار طريقة الدفع المناسبة 

7- الضغط على  كلمة "سدد".

موعد السداد لفاتورة التليفون الأرضي

اتاحت شركة المصرية للاتصالات دفع الفاتورة للتليفون الأرضي، كل ثلاث شهور مع منح فترة سماح تصل إلى 30 يوما، وبعدها يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط.

اقرأ أيضاً

قبل الغرامة| اعرف أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير بدون غرامة 2024

التليفون الأرضي المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الشركة المصرية للاتصالات we طرق أخرى للاستعلام عن قيمة التليفون طرق سداد فاتورة التليفون الارضي سداد فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الأرضي موعد السداد لفاتورة التليفون الأرضي

مواد متعلقة

آخر موعد موعد سداد فاتورة الإنترنت we لشهر يناير 2024 وخطوات الاستعلام

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

سعر سبائك الذهب| أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم المنتخب أمام غانا فى أمم إفريقيا

ضعها في نظامك الغذائي.. إليك 5 أطعمة للحفاظ على صحة الكلى والغدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب في ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس