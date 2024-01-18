رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we 2024 وخطوات الدفع الإلكتروني

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات we الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الضغط على هذا الرابط التالي:

https://billing.te.eg/ar-EG

ثم اتباع عدد من الخطوات وهي كالآتي:

1- إدخال كود المحافظة.

2- كتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به.

3- الضغط على أظهر الفواتير.

طرق أخرى للاستعلام عن قيمة التليفون الأرضي

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الاتصال بهذا الرقم "خدمة العملاء" 19777، لمعرفة قيمة الفاتورة بعد إصدارها رسمياً.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى

اتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، كالآتي:

من خلال الذهاب لأحد منافذ البريد المصرى المنتشر بجميع انحاء الجمهورية

من خلال الدفع الإلكتروني مثل «فودافون كاش»، و«فوري»، و«مصاري»، و«Bee»، و«أمان»، و«سداد»، و«ممكن»، و«خدماتي».

وعبر ماكينات ATM التابعة لـ«البنك الأهلي المصري»، و«البنك التجاري الدولي».

سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يناير 2024

كما اتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية سداد فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيا وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الجزء المخصص للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على موقع الشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني من هنا.

2- ادخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

3- الضغط على السداد الإلكتروني.

4- الضغط على ادفع.

5- ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

6- اختيار طريقة الدفع المناسبة

7- الضغط على كلمة "سدد".

موعد السداد لفاتورة التليفون الأرضي

اتاحت شركة المصرية للاتصالات دفع الفاتورة للتليفون الأرضي، كل ثلاث شهور مع منح فترة سماح تصل إلى 30 يوما، وبعدها يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط.