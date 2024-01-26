التعادل الإيجابى يحسم ودية الأهلى وحتا فى معسكر الإمارات

انتهت المباراة الودية بين الأهلي وحتا الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه الفريق الأحمر استعدادًا لاستئناف مواجهات الدوري المصري الممتاز، وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الأهلي لاعبه الفرنسي أنتوني موديست مع نهاية الشوط الأول، فيما سجل لنادي حتا الإماراتي لاعبه جمال معروف.

كولر يستمر في سياسة الدفع باللاعبين الشباب والبدلاء

واستمر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في سياسة الدفع باللاعبين الشباب والبدلاء، من أجل تجهيزهم للمواجهات المقبلة محليا وقاريًا.

وكانت قناة الأهلي قد قررت عدم إذاعة لقاء الفريق أمام حتا الإماراتي، حدادًا على وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي وافته المنية اليوم الجمعة، ودفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وخاض الأهلي مباراة ودية سابقة أمام نادي الأخدود السعودي وخسرها بنتيجة 2-1.

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