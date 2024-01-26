الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل التفاوض مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي والمنتخب الوطني خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف، التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب لم تتفاوض مع أبو جبل في الفترة الراهنة، ولكن الحارس ضمن الأسماء المطروحة لخلافة الشناوي في الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الأهلي اشترط التعاقد مع حارس البنك، حال تألقه مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

وأشار إلى أن إدارة الكرة ستحسم القرار النهائي بالتعاقد مع أبو جبل من عدمه وفقا للحالة الفنية للحارس الدولي صاحب الـ34 عاما في البطولة الأفريقية.

وأوضح المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي سيعقد جلسة مع ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي من أجل بحث مستجدات ملف تدعيم حراسة المرمى بعد إصابة محمد الشناوي مع المنتخب أمام الرأس الأخضر، وتحديد الأسماء المطروحة عليه لخلافة الحارس الأساسي للفريق.

ويرغب الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي في التعاقد مع حارس جديد في الميركاتو الشتوي في ظل إصابة الحارس محمد الشناوي، التي سغيب عنها فترة لن تقل عن 3 أشهر، عن الملاعب.

عملية منظار ناجحة للشناوي في ألمانيا

وفي السياق ذاته انتهى محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، قبل ساعات من عملية المنظار التي خضع لها في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، بالتنسيق الكامل مع  محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، على الاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية، خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه ثلاثة أشهر، يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على كافة المستويات.

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