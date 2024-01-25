رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر ك

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

وأتاح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلاب وأولياء الأمور رابط إلكترونى للاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بجميع طلاب فى مختلف المراحل الدراسية وقت صدورها، ويمكن الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات من الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

للحصول أو للاستعلام عن نتائج الإمتحانات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يرجى أتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال الضغط على هذا الرابط

https://moe.gov.eg/

الضغط على نتيجة الصف المراد الاستعلام عنه لعام 2024

أختيار الفصل الدراسى الأول

بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

في حال اعتماد النتيجة يتم الصغط على اظهار النتيجة، ويستطيع الطالب الإطلاع عليها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي إلكترونيا

للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائى إلكترونيا _الترم الأول- 2024 يرجى اتباع التالى:

تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

الدخول إلى خدمات التعليم الأساسي

اختيار قسم نتائج سنوات النقل

تحديد نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024.

أدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم القومي.

تحديد المرحلة الدراسية واختيار الصف الدراسي.

اختيار العام الدراسي المناسب من القائمة المُنسدلة.

تحديد الفصل الدراسي، ثم النقر على زر "عرض النتيجة"

الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوى "ترم أول" 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إننه فى خلال الايام القادمة سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بعد انتهاء المدارس من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 عبر الرابط للموقع الرسمي للوزارة، بتسجيل الدخول واتباع الخطوات الآتية.

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــا

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

الضغط على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الفصل الدراسي الأول.

بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على إظهار النتيجة.