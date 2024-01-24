الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة نتائج التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

طلاب
طلاب

رابط بوابة نتائج التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024 من الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس على أنحاء مصر خلال الأيام الماضية.

رابط بوابة نتائج التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

ويرغب الكثيرون الاستعلام عن نتيجة الامتحانات 2024 من خلال رابط وزراة التربية والتعليم الإلكتروني، بعدما أوضحت الوزارة بانتهاء الكنترولات بالفعل من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية، حيثُ يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة من خلال الذهاب إلى الموقع الالكتروني.

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول رابط بوابة نتائج التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024، يستعرض موقع "الدستور" التفاصيل وخطوات الحصول على نتيجة الامتحانات عبر بوابة نتائج التربية والتعليم لجميع الطلاب بمدارس الجمهورية، بطرق بسيطة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2023/2024 بوابة نتائج التربية والتعليم .

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد انتهاء الامتحانات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2024

  • الخطوة الأولى: قم بالذهاب في البداية إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي، بالضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــا).
  • الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "نتيجة الامتحانات" التي تظهر أمامك.
  • الخطوة الثالثة: قم بعد ذلك باختيار المحافظة التابع لها.
  • الخطوة الرابعة: قم بإدخال اسم الطالب.
  • الخطوة الخامسة: قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الخطوة السادسة: قم بالضغط على عرض النتيجة (سوف تظهر أمامك النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب).

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى اللحظة الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية ولكن طبقا لما هو معمول به فى السنوات السابقة فإن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، حيث تقوم كل مديرية على حدة بالإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ولا تشترط الوزارة الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية "ترم أول" انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في جميع المديريات التعليمية التابعة لها للإعلان عن النتيجة مجملة بل  تقوم المديريات المختلفة بالإعلان عن لنتائج منفردة فور الانتهاء من اعتمادها من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمديرية  التعليمية.

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توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد انتهاء الامتحانات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

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