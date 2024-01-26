المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي والدرجات النهائية للمواد

المجموع الكلي للصف الأول الاعدادي والدرجات النهائية للمواد من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض التفاصيل في التقرير التالى..

المجموع الكلي للصف الأول الاعدادي والدرجات النهائية للمواد

طلاب الصف الأول الإعدادى يتم تقسيم المجموع الكلى للمواد التى تضاف للمجموع إلى نصفين أحدهما خاص بامتحانات الترم الأول والأخرى للترم الثانى .

ويتمثل المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي والدرجات النهائية في المواد المختلفة في التالي

المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي في مادة اللغة العربية: 80 درجة منهم 40 درجة فى الترم الأول و40 درجة للترم الثانى.

المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي في مادة الرياضيات: 60 درجة منهم 30 درجة للترم الأول و30 درجة للترم الثانى.

المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي في مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة منهم 30 درجة للترم الأول و30 درجة للترم الثانى.

المجموع الكلي للصف الأول الاعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة منهم 20 درجة للترم الأول و20 درجة للترم الثانى.

المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي في مادة العلوم: 40 درجة منهم 20 درجة للترم الأول و20 درجة للترم الثانى

المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي: 280 درجة يكون منهم 140 درجة للترم الأول و140 درجة للترم الثانى .

مواد لا تضاف للمجموع

هناك عدد من المواد الدراسية التى يجبر التلاميذ على مذاكرتها ولكنها لا تضاف للمجموع

وهي مادة التربية الدينية، ومادة التربية الفنية، ومادة الحاسب الآلي.

المجموع الكلى للصف الاول الثانوى "ثانوية عامة " وتوزيع الدرجات

مادة اللغة العربية

المجموع الكلى لمادة اللغة العربية 50 درجة منهم 25 درجة للترم الأول و25 درجة للترم الثانى

اللغة الأجنبية الأولى

المجموع النهائي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة مقسمين بالتساوى على الترم الأول والترم الثانى

اللغة الأجنبية الثانية

مقسمين على الترمين المجموع النهائي لمادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة

مادة الرياضيات

مقسمين على ترمين المجموع الكلى لمادة الرياضيات 40 درجة

مادة الكمياء

المجموع النهائي لمادة الكيمياء 20 درجة مقسمين على الترمين

مادة الفيزياء

المجموع الكلى لمادة الفيزياء 20 درجة

مادة الأحياء

المجموع النهائي لمادة الأحياء 20 درجة

مادة التاريخ

المجموع النهائي لمادة التاريخ 20 درجة

مادة الجغرافيا

المجموع النهائي لمادة الجغرافيا 20 درجة

مادة الفلسفة

المجموع الكلى لمادة الفلسفة 20 درجة