لزوار بيت الله.. أسعار العمرة 2024 فى أشهر رجب وشعبان ورمضان 1445
أسعار العمرة لشهر رجب وشعبان ورمضان من المواضيع التى يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.
الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:
أسعار العمرة 2024
أكدت العديد من الأخبار الاقتصادية الصادرة عن مسئولين وعناصر تتبع شركات السياحة المختلفة، أن أسعار برامج عمرة شهر رجب، تبدأ من 28 ألف جنيه وحتى 33 ألف تقريبا وهى كالتالى:
أسعار برامج عمرة شهر رجب 2024
البرنامج الأول: الغرفة الرباعية
يسافر المعتمرون للإقامة بمدينة مكة المكرمة وذلك لمدة 10 ليالٍ، ثم 4 ليالٍ في المدينة المنورة، ويكون سعر الفرد هو 28950 جنيهًا
البرنامج الثاني: الغرفة الرباعية
الإقامة تكون 10 ليالٍ بـ مكة المكرمة، بالإضافة إلى 4 ليالٍ بـ المدينة المنورة، وسعر الفرد في الغرفة الرباعية 31950 جنيها
البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2024
يقيم المعتمرون لمدة 9 ليالٍ، منها 5 بـ مكة المكرمة و4 في المدينة المنورة، على أن يصل سعر الفرد في الغرفة الرباعية إلى 31400 جنيه.
- البرنامج الرابع لـ عمرة شهر رجب 2024
5 ليالٍ في مكة المكرمة و4 بـ المدينة المنورة، وسعر الفرد في الغرفة الرباعية 33500 جنيه.
أسعار عمرة شعبان 2024
يبدأ وقت الذهاب لأداء عمرة شهر شعبان 2024، في شهر فبراير، حيث تعرض معظم شركات السياحة عشر ليالٍ للإقامة بالمملكة العربية السعودية منقسمة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أسعار برامج عمرة شعبان 2024
سعر البرنامج للفرد فى الغرفة الثنائية
وصل سعر البرنامج للفرد في الغرفة الثنائي نحو 44500 جنيه
سعر البرنامج للفرد فى الغرفة الثلاثية
سعر البرنامج للفرد في الغرفة الثلاثي 37500 جنيه
الغرفة الرباعية
وكان سعر البرنامج للفرد في الغرفة الرباعي إلى 35000 جنيه
سعر عمرة الرضيع
من سن يوم حتى سنتين 11500 جنيه
سعرعمرة الطفل
من سن سنتين حتى 12 سنة 20500 جنيه
أسعار عمرة رمضان 2024
عمرة البرنامج الاقتصادى
الغرفة الثنائية
البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه
الغرفة الثلاثية
البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه
الغرفة الرباعية
البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه