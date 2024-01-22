الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لزوار بيت الله.. أسعار العمرة 2024 فى أشهر رجب وشعبان ورمضان 1445

العمرة
العمرة

أسعار العمرة لشهر رجب وشعبان ورمضان من المواضيع التى يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

أسعار العمرة 2024

أكدت العديد من الأخبار الاقتصادية الصادرة عن مسئولين وعناصر تتبع  شركات السياحة المختلفة، أن أسعار برامج  عمرة شهر رجب، تبدأ من 28 ألف جنيه وحتى 33 ألف تقريبا وهى كالتالى:

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أسعار برامج عمرة شهر رجب 2024

البرنامج الأول: الغرفة الرباعية 

 يسافر المعتمرون للإقامة بمدينة مكة المكرمة وذلك لمدة 10 ليالٍ، ثم 4 ليالٍ في المدينة المنورة، ويكون سعر الفرد هو 28950 جنيهًا

 البرنامج الثاني: الغرفة الرباعية 

الإقامة تكون 10 ليالٍ بـ مكة المكرمة، بالإضافة إلى 4 ليالٍ بـ المدينة المنورة، وسعر الفرد في  الغرفة الرباعية 31950 جنيها

البرنامج الثالث لـ عمرة شهر رجب 2024

يقيم المعتمرون لمدة 9 ليالٍ، منها 5 بـ مكة المكرمة و4 في المدينة المنورة، على أن يصل سعر الفرد في الغرفة الرباعية إلى 31400 جنيه.

- البرنامج الرابع لـ عمرة شهر رجب 2024

 5 ليالٍ في مكة المكرمة و4 بـ المدينة المنورة، وسعر الفرد في الغرفة الرباعية 33500 جنيه.

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أسعار عمرة شعبان 2024

يبدأ وقت الذهاب لأداء عمرة شهر شعبان 2024، في شهر فبراير، حيث تعرض معظم شركات السياحة عشر ليالٍ للإقامة بالمملكة العربية السعودية منقسمة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسعار برامج  عمرة شعبان 2024

سعر البرنامج للفرد فى الغرفة الثنائية

وصل  سعر البرنامج للفرد في الغرفة الثنائي نحو 44500 جنيه

سعر البرنامج للفرد فى الغرفة الثلاثية

سعر البرنامج للفرد في الغرفة الثلاثي 37500 جنيه

الغرفة الرباعية

وكان سعر البرنامج للفرد في الغرفة الرباعي إلى 35000 جنيه

سعر عمرة الرضيع

من سن يوم حتى سنتين 11500 جنيه

 سعرعمرة الطفل

 من سن سنتين حتى 12 سنة 20500 جنيه

أسعار عمرة رمضان 2024

عمرة البرنامج الاقتصادى

الغرفة الثنائية 

البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه

الغرفة الثلاثية 

البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه

الغرفة الرباعية 

البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه

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