الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر العمرة 2024 في شهر شعبان وخطوات التأكد من صحة باركود

العمرة
العمرة

يشغل أذهان المسافرين لأداء مناسك العمرة بالتزامن مع قرب شهر شعبان المبارك معرفة سعر العمرة  2024 في شهر شعبان وموعد أدائها والباركود عبر جوجل، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار العمرة خلال هذه الفترة، وذلك مع بدء عمرة رجب لعام 1445هـ، واقتراب موعد شهر شعبان.

موعد العمرة 2024 في شهر شعبان

وتستعرض "الدستور"  في هذه السطور القادمة  أسعار عمرة شهر شعبان 2024، وموعد تأدية مناسك العمرة وخطوات التأكد من صحة باركود عمرة شعبان 2024.

يبدأ وقت الذهاب لتأدية عمرة شهر شعبان لعام 2024، في شهر فبراير، حيث ستعرض معظم شركات السياحة لمدة عشر ليالٍ للإقامة في المملكة العربية السعودية منقسمة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسعار عمرة شعبان 2024

وجاءت الأسعار المُعلنة من متنوع الشركات السياحية وهي كالتالي:

  • يشمل سعر البرنامج للفرد بالغرفة الثنائي نحو مبلغ 44500 جنيه.
  • إما عن أسعار البرنامج للفرد في الغرفة الثلاثي قيمة 37500 جنيه.
  • ويصل أسعار البرنامج للفرد في الغرفة الرباعي إلى مبلغ 35000 جنيه.

وتشمل عمرة شهر شعبان كافة الانتقالات، والتأشيرة، والطيران، مكان والإقامة، وكافة الرسوم المصرية والسعودية، وأسعار الرضيع من سن يوم حتى سنتين تبلغ 11500 جنيه، وسعر الطفل من سن سنتين حتى 12 سنة تبلغ 20500 جنيه.

باركود عمرة شعبان 2024

وفي السياق آخر، قد نوهت شركات السياحة على مدار مواسم العمرة المختلفة، وذلك على المقبلين للعمرة التأكد من صحة الباركود الخاص بهم، وحيث إن صلاحيته ستستمر لمدة أسبوع فقط عقب استخراجه من الشركات السياحية.

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خطوات التأكد من صحة باركود عمرة شعبان 2024

ويجب على المعتمرين باتباع الخطوات التالية لتأكيد من صحة باركود عمرة شعبان لعام 2024:

  1. قم بالدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة من خلال الضعط على الرابط من هنا.
  2. وسيختار المعتمر بعد فتح موقع البوابة المصرية للعمرة كلمة خدمة الاستعلام.
  3. ثم إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي.
  4. والضغط على عبارة بحث جديد.
  5. وبعد هذه الخطوة سيظهر مصير المتقدم سواء حصل على التأشيرة ويكون مضاف إليها الباركود أم لا.
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