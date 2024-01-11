تسليم تأشيرات عمرة رجب لبعثة نقابة الصحفيين

تسلمت بعثة نقابة الصحفيين وأسرهم اليوم، تأشيرات رحلة العمرة الجديدة في شهر رجب التي تنظمها النقابة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وحسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الحج والعمرة.

وأشارالزناتي، أن هذه الرحلة هي الثانية التي تم تنظيمها في موسم العمرة، وأشاد الزملاء بمستوى الخدمة التي تم تقديمها لهم في الرحلة الأولى، وجار الإعداد لتنظيم رحلة أخرى قبل شهر رمضان.

وأوضح وكيل نقابة الصحفيين إلى اقتراب الانتهاء من إجراءات رحلة الحج بالنقابة، والتي بدأت مبكرا هذا العام بناء على طلب السلطات السعودية لكل دول العالم.

الإثنين.. يوم تضامنى مع فلسطين ووقفة احتجاجية بنقابة الصحفيين بعنوان “100 يوم من الإبادة”

فيما وجهت نقابة الصحفيين، الدعوة للمشاركة في يوم تضامنى مع الشعب الفلسطينى الإثنين القادم فى ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى على غزة تحت عنوان "100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب".



يتضمن اليوم معرضًا لصور شهداء الصحافة وآثار العدوان، ومؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، والسفارة الفلسطينية حول خطوات وإجراءات محاكمة مجرمى الحرب الصهاينة.. ورصد توثيق لجرائم العدوان الصهيونى خلال 100 يوم من الإبادة الممنهجة.



كما سيشهد اليوم وقفة احتجاجية بصور الشهداء، والأكفان تطالب بفتح معبر رفح أمام المساعدات كإحدي أدوات التصدى لمخطط التهجير الصهيوني، كما يتضمن أيضًا تكريمًا للصحفى وائل الدحدوح كرمز لصمود الشعب الفلسطينى.

ويختتم اليوم بفعالية فنية، وعرض فنى فلسطينى.

نقابة الصحفيين