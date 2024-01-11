الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإثنين.. يوم تضامنى مع فلسطين بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

وجهت نقابة الصحفيين الدعوة للمشاركة في يوم تضامني مع الشعب الفلسطينى، الإثنين المقبل، في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني على غزة، تحت عنوان "100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب".

معرض لصور شهداء الصحافة 

يتضمن اليوم معرضًا لصور شهداء الصحافة وآثار العدوان، ومؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، والسفارة الفلسطينية، حول خطوات وإجراءات محاكمة مجرمى الحرب الصهاينة، ورصد توثيق لجرائم العدوان الصهيونى خلال 100 يوم من الإبادة الممنهجة.

كما سيشهد اليوم وقفة احتجاجية بصور الشهداء، والأكفان، تطالب بفتح معبر رفح أمام المساعدات كإحدى أدوات التصدي لمخطط التهجير الصهيوني، كما يتضمن أيضًا تكريمًا للصحفى وائل الدحدوح كرمز لصمود الشعب الفلسطيني.

ويختتم اليوم بفعالية فنية، وعرض فنى فلسطيني. 

100 يوم على حرب غزة 

وقالت النقابة، في بيان لها: "الإثنين القادم يمر 100 يوم على حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطينى الشقيق.. 100 يوم استشهد خلالها أكثر من 23 ألف شهيد، و8 آلاف مفقود، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل، و7 آلاف امرأة، وأكثر من 110 زملاء صحفيين".

وأضافت: "100 يوم من المذابح المستمرة تم خلالها محو عائلات فلسطينية بأكملها عن الوجود، 100 يوم كانت امتدادًا لسنوات من الاحتلال، وممارسات الفصل العنصري، والتطهير العرقي، وسرقة الأراضي، والاعتقال والتعذيب، والقتل الجماعي للفلسطينيين على يد دولة الاحتلال وميليشياتها".

وأكملت: "100 يوم من العنصرية المتفشية في وسائل الإعلام الغربية، التي سعت لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتمهيد الطريق للكيان المحتل للإفلات من العقاب، بينما يشاهد العالم كله جرائم الحرب، والمذابح الجماعية فى حق الشعب الفلسطيني على الهواء مباشرة، وما زال العدوان مستمرًا، وما زالت المذابح مستمرة، وما زال مجرمو الحرب طلقاء".

نقابة الصحفيين الشعب الفلسطيني العدوان الصهيوني غزة العدوان

مواد متعلقة

سيمون ولبلبة تشاركان فى وقفة تضامنية بـ"المهن التمثيلية" لدعم الفلسطينيين

"هنا فلسطين من القاهرة": مساندة القضية الفلسطينية سبب العدوان الثلاثى على مصر

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

نقابة الصحفيين تُدشن يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطينى

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام! (5)

العريف أحمد حميدة: نفذنا كوبرى العبور فى 20 دقيقة بدلًا من ساعة.. وأسرنا عليه 82 إسرائيليًا

الأكثر قراءة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

محمد الباز يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟