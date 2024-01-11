الإثنين.. يوم تضامنى مع فلسطين بنقابة الصحفيين

وجهت نقابة الصحفيين الدعوة للمشاركة في يوم تضامني مع الشعب الفلسطينى، الإثنين المقبل، في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني على غزة، تحت عنوان "100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب".

معرض لصور شهداء الصحافة

يتضمن اليوم معرضًا لصور شهداء الصحافة وآثار العدوان، ومؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، والسفارة الفلسطينية، حول خطوات وإجراءات محاكمة مجرمى الحرب الصهاينة، ورصد توثيق لجرائم العدوان الصهيونى خلال 100 يوم من الإبادة الممنهجة.

كما سيشهد اليوم وقفة احتجاجية بصور الشهداء، والأكفان، تطالب بفتح معبر رفح أمام المساعدات كإحدى أدوات التصدي لمخطط التهجير الصهيوني، كما يتضمن أيضًا تكريمًا للصحفى وائل الدحدوح كرمز لصمود الشعب الفلسطيني.

ويختتم اليوم بفعالية فنية، وعرض فنى فلسطيني.

100 يوم على حرب غزة

وقالت النقابة، في بيان لها: "الإثنين القادم يمر 100 يوم على حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطينى الشقيق.. 100 يوم استشهد خلالها أكثر من 23 ألف شهيد، و8 آلاف مفقود، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل، و7 آلاف امرأة، وأكثر من 110 زملاء صحفيين".

وأضافت: "100 يوم من المذابح المستمرة تم خلالها محو عائلات فلسطينية بأكملها عن الوجود، 100 يوم كانت امتدادًا لسنوات من الاحتلال، وممارسات الفصل العنصري، والتطهير العرقي، وسرقة الأراضي، والاعتقال والتعذيب، والقتل الجماعي للفلسطينيين على يد دولة الاحتلال وميليشياتها".

وأكملت: "100 يوم من العنصرية المتفشية في وسائل الإعلام الغربية، التي سعت لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتمهيد الطريق للكيان المحتل للإفلات من العقاب، بينما يشاهد العالم كله جرائم الحرب، والمذابح الجماعية فى حق الشعب الفلسطيني على الهواء مباشرة، وما زال العدوان مستمرًا، وما زالت المذابح مستمرة، وما زال مجرمو الحرب طلقاء".