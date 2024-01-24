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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الخريطة الزمنية للوزارة.. موعد بداية الترم الثانى 2024 لجميع الصفوف الدراسية

طلاب
طلاب

موعد بداية الترم الثانى 2024 لجميع الصفوف الدراسية، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد بداية الترم الثانى 2024 لجميع الصفوف الدراسية

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى والتى تشمل موعد بدء العام الدراسى وموعد انتهاءه وموعد امتحانات الترم الأول وكذلك موعد امتحانات الترم الثانى، بالإضافة لموعد بداية إجازة نصف العام الدراسى وموعد بداية الترم الثانى وموعد إجازة نهاية العام.

كما أعلنت أيضا الخريطة الزمنية عن مواعيد امتحانات جميع الصفوف الدراسية سواء مراحل النقل أو تلاميذ الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية.

رابط نتيجة تانية ثانوى 2024 ترم أول بالخطوات

موعد بداية الفصل الدراسي الثانى  2024 لجميع الصفوف الدراسية 

السبت 10 فبراير 2024.. موعد بداية الترم الثانى 

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال منشورها الخاص بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني  لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير القادم 2024، مشيرة إلى أن الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023\2024، تستغرق مدته 3 شهور وينتهي الترم الثاني لكافة الطلاب بصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023\2024، عن موعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024، من المقرر أن تبدأ مواعيد امتحانات الترم الثاني وفقًا لطبيعة كل محافظة، ولكن من المقرر أن تنتهي في يوم الخميس الموافق ٦ يونيو لعام ٢٠٢٤.

موعد اجازة نصف العام 

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير الجارى  2024، والتى انتهت اليوم.. الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وبذلك تنتهي مدة الترم الترم الأول من الدراسة وتبدأ إجازة نصف العام لعام 2023\2024، وتستمر الإجازة حتى يوم ١٠ فبراير لعام 2024 حتى بداية الترم الثانى ، حسب خريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام.

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رابط نتيجة تانية ثانوى 2024 ترم أول بالخطوات

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