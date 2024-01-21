موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان، من خلال الموقع الرسمى لصندوق الإسكان الاجتماعى، عن فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعى 2024 خلال الربع الأول من العام الجارى 2024.

وأوضح بيان وزارة الإسكان أنه بمجرد الانتهاء من حصر الأراضى الشاغرة في المدن والمحافظات لطرحها على شركات المقاولات قبل بدء طرحها للمواطنين للحجز، وسوف تبدأ الوزارة فى فتح حجز شقق الأإسكان الإجتماعى لمحدودى الدخل .

وأضاف البين الذى صدر مؤخرا أن المدن التى سوف تطرح بها شقق الإسكان الإجتماعى هى محافظات الصعيد، ومحافظة الجيزة والقاهرة، ومحافظات الدلتا، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجددية، وأسوان الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وكذلك مدن حدائق العاصمة، وبدر، ومايو، فضلا عدد اخر من المحافظات.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

وأتاحت وزارة الإسكان إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعى من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

اختيار أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية للموقع

إدخال رقم المشروع الذي تقدمت له للحصول على وحدة

إدخال بيانات صاحب لاطلب الشخصية كاملة للبحث

الضغط على زر الاستعلام

سيتم عرض حالة الطلب المقدم وفي حالة الرفض، سيتم ذكر السبب المحدد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي

حدد الصندوق الإجتماعى عدد من الأوراق الرسمية للحصول على شقق الأسكان الإجتماعى وهى كالتتالى

صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم

إيصال كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث

الموقف من التجنيد للذكور

شهادة ميلاد الزوجة للمتزوجين

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أنلا يقل عمر المتقدم عن 21 ولا يزيد عن 51 عامًا

ألا يكون المتقدم قد حصل على أي شقق أو قطع أراضي من خلال وزارة الإسكان سابقًا

ألا يقل الراتب عن 2700 ولا يزيد عن 7000 جنيهًا

أن يتقدم للحصول على الوحدة في نفس المحافظة التي يتبع لها والمثبتة في بطاقة الرقم القومي

رقم الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كما أتاحت وزارة الإسكان الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من خلال الاتصال بالخط الأرضى حيث حددت الوزارة هذا الرقم للاستقبال مكالمات واستفسار المستعلمين وهو 090071117 من أي خط أرضي.