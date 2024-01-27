مكتوبة| أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 الواردة في أمهات الكتب

أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية، وذلك لكونها ليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالي حيث يحرص الملايين من المسلمين على إحياء ليليها طمعا في المغفرة وطلبا للجنة والبعد عن النار حيث يعد شهر شعبان من الشهور الحرام التي يضاعف فيها الثواب.

أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 مكتوبة

يستعرض الدستور للقراء الصيغ الصحيحة التي توضح أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 لفك الكرب والرزق الواسع والطمأنينة القلبية وقضاء الحوائج وهى كما يلي:-

اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد.. لك الحمد ولك الشكر على جميع نعمك.. كما ينبغ لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استعيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. اللهم إني دعوتك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني.

اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك.. اللهم لا تشمت بنا الأعداء.. اللهم أني أسألك أن تجعل القرآن ربيع صدري ودواء قلبي وشفاء جسدي.. واللهم اجعل حسن ظني بك فرجي ومخرجي وملاذي.. اللهم ثبت عقلي وديني يارب العلمين.

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.. واللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك.. وقلوبنا بخشيتك.. وأسرارنا بطاعتك.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد.. افتح لنا بابا من أبواب الجنة.. وأحشرنا في زمرة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

موعد ليلة النصف من شعبان 1445

توافق موعد ليلة النصف من شعبان 1445/2024 هذا العام يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 والتي تعد من الليالي المباركة التي يقبل فيها الدعاء ويفضل إحياؤها الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض بالذكر والقرآن والصلاة والتسبيح وكافة الأعمال الصالحة التي ترفع أعمال العبد في الميزان.

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