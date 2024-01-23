يكثر البحث مع بداية الصباح عن أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 23-1-2024 عبر جوجل، ويتاح الاستعانة بها في أي وقت من شهر رجب، واقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يترقبه المسلمون في كل عام، راجين رحمة الله ومغفرته والعتق من النار فيه، وذلك بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب من الله بالطاعات.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 23-1-2024 ودعاء الفجر، والأدعية المستجابة.

دعاء الفجر مكتوب

"يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط".

"يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا".

"اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي".

أذكار الصباح اليوم

"الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور".

"اللهم إني أصبحتُ أُشهِدُكَ وأُشهِدُ حملةَ عرشِكَ وملائكتَكَ وجميعَ خلقِكَ أنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلا أنتَ وحدَكَ لا شريكَ لَكَ وأنَّ محمدًا عبدُكَ ورسولُكَ".

"أصبحتُ أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لَهُ وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ".

"اللهم ما أصبح بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقِكَ فمنكَ وحدَكَ لا شريكَ لَكَ فلكَ الحمدُ ولك الشكر".

دعاء للمتوفين

"اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب".

دعاء لجدتي المتوفية

"ربي إن جدتي في أمانك وتحت رحمتك، اللهم ظلها تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أرها لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين".

دعاء فكً الكرب والهم للغير

"يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير".

دعاء دخول الامتحان

"اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك".

دعاء الاستفتاح

"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين".

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دعاء ختم القرآن

"الحمد لله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء. نستعين به في السراء والضراء ونستغفره ونستهديه لما يقربنا اليه، ونؤمن به، ونتوكل عليه في جميع حالاتنا ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين، وأول مُشفّع في يوم العرض والحساب سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين".

دعاء دخول المسجد

ورد حديث دخول المسجد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا دخل المسجدَ قال: "بِسْمِ اللهِ والسلامُ على رسولِ اللهِ اللهم اغفِرْ لي ذنوبي وافتحْ لي أبوابَ رحمتِك وإذا خرج قال بِسْمِ اللهِ والسلامُ على رسولِ اللهِ اللهم اغفِرْ لي ذنوبي وافتحْ لي أبوابَ فَضْلِكَ".