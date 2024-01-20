السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إمساكية شهر رمضان 2024.. وأبرز الأدعية لاستقباله

شهر رمضان
شهر رمضان

في ساعات البحث الأخيرة، شهدت امساكية رمضان 2024 تصدرًا في نتائج محرك البحث العملاق جوجل، مما أثار فضول الملايين عبر الإنترنت، وينشر موقع الدستور خلال السطور التالية إمساكية شهر رمضان 2024. 

كما ينشر موقع الدستور أبرز الأدعية لاستقبال هذا الشهر الكريم بالإضافة إلى نشر موعد قدوم شهر رمضان 2024 .

إمساكية شهر رمضان 2024 

إليك إمساكية شهر رمضان 2024 وهي: 

امساكية شهر رمضان 2024 

موعد شهر رمضان 2024 

يحل شهر رمضان الكريم هذا العام في يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024، ويأتي موعد شهر رمضان لعام 2024.

باقى حوالى 51 يومًا.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر والإجازات الرسمية خلاله

أدعية لاستقبال شهر رمضان 2024 

اللهم أعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا من الذين يُغفر لهم فيه ويُرحمون.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك.

 اللهم اهدنا في رمضان وسخر لنا أوقاته للعبادة والطاعة.

 اللهم اكتب لنا في هذا الشهر الفضيل العتقاء من النار ورضوانك.

 اللهم اقربنا إليك بالطاعات وأبعدنا عن المعاصي في رمضان ودائمًا.

 اللهم بلغنا ليلة القدر واغفر لنا وتقبل دعائنا فيها.

 اللهم اعنا على صيام شهرك وقيام لياليه، واجعله لنا شهر خير وبركة.

اللهم ارزقنا حسن الختام في رمضان واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم واغفر لنا ذنوبنا.

اللهمَّ أَهِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، والمسارعة إلى ما تحبُّ وترضى.

اللهم ارحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة وأسكِنْهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان.. وارفع عنا البلاء.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليالي رمضان.

اللهم إني نويت صيام رمضان فإن اخذت روحي قبل قدومه فارحمني واكتبني من الصائمين.

اللهم اجعلنا من أهل الجنة وارزقنا لقاءك في جنات النعيم.

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