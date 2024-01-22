أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم لفك الكرب وتفريج الهموم والدعاء للمتوفى

يكثر البحث عن أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 22-1-2024 عبر جوجل، ويتاح الاستعانة بها في أي وقت في شهر رجب، وذلك مع قرب شهر رمضان الكريم، الذي يترقبه المسلمون كل عام، راجين رحمة الله ومغفرته والعتق من النار فيه بالعبادة والصيام والصلاة ومن أجل التقرب إلى الله بالطاعات.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 22-1-2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الاثنين 22-1-2024.

دعاء الفجر مكتوب

يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقا واسعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا.

اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك، أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التيسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

أذكار الصباح اليوم

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إنّي أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك (أربع مرّات).

دعاء للمتوفين

«اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له».

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي رحمةً واسعةً، واغفر لها جميع ذنوبها، وابعدها عن عذاب القبر، وابدلها دارًا خيرًا من دارها، واهلَا خيرًا من أهلها.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

« يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير».

دعاء دخول الامتحان

اللهم إنا نسألك أن تخرجنا في هذا الاختبار من ظلم وظلام الجهل، وأن تجعلنا فيه بنور المعارف والعلوم، اللهم يسر لنا ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير.

دعاء ختم القرآن

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على توفيقك لي لختم كتابك الكريم.

يا رب قد أنعمت علي بختم كتابك فزدني مرات بعد مرات.

يا فتاح يا عليم افتح على قلبي فهم كتابك واسنتباط أحكامه ومكنه من قلبي.

دعاء دخول المسجد

ورد عنْ أَبِي أُسَيْدٍ في دعاء دخول المسجد والخروج منه، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ:اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»، رواه مسلم.