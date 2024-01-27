أذكار الصباح اليوم السبت 27-1-2024 المكتوبة من الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحثية خلال الساعات الأولى من الليل، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة رغبة في الغفران والعتق من النار، خاصة مع بداية شهر رجب والذي يعد من الشهور المؤهلة لضبط النفس وتهذيبها في شهر رمضان الكريم.

دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 27-1-2024

يمكن معرفة صيغ صحيحة توضح أذكار الصباح اليوم السبت 27-1-2024 المكتوبة والواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا وهي كما يلي:

"اللهم إني أستودعك نفسي فاكفني في الدنيا والآخرة وأرحمني وقر عيني بما انتظره منك فأنت خير المبشرين.. اللهم إني أعوذ بك من ضيق صدري وسوء حظى وفراغ صبري وحيرة نفسي في كافة أموري وأمور من أرعاهم إنك على كل شيء قدير يارب العالمين".

"في هذا الفجر ادعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا طلبت به أعطيت أن تجعل لي من أمري قبول واستجابة وأن تشملني برعايتك فإنك الحفيظ العليم وعلى كل شيء قدير.. فاللهم لا ترد لي دعاء ولا تقطع لي رجاء.. فمن أدعو إذا ردت باباك يا الله".

"ربي إني أسألك راحة في البدن وعافية في الجسم وطمأنينة في الصدر وإجابة لكل سؤال.. اللهم إني أستغفرك وأتوكل عليك.. وأثني عليك الخير كله عاجله وآجله.. فأنت المعطي لمن دعاك وأنت المجيب لمن رجاك يارب العالمين.. اللهم إني أسألك الجنة".

"مع ساعات الفجر الجديد أسألك من موجبات رحمتك وواسع عطاؤك أن ترفع عني كل أذى في جسدي ونفسي ورزقي وأهلي ومالي فأنت المعطي لمن دعاك وأنت المجيب لمن رجاك يارب العالمين".



أذكار الصباح اليوم



"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليه.. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اللهم إني أسألك من واسع فضلك ورحمتك أن تغفر لي ذنوبي من ظهر منها وما بطن فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

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