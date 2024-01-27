السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 

طلاب
طلاب

زا البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 محور تسأل الكثير من المواطنين حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرغبة مئات الألاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية والذين أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم يوم الأربعاء الماضي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 

يترقب مئات الألاف من الأسر المصرية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 وذلك للإطمئنان على الدرجات التي حصل عليها أبنائهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم 18 - 24 يناير 2024 حيث من المقرر إعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد ومراجعة ثم اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

وأكدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية عدم تلقي أى شكاوى خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وأن فترة الامتحانات مرت بسلام دون معوقات تحول دون استكمال الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة المنوفية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 في 12 محافظة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول 2024

يمكن تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول 2024 (من هنا) للاستعلام عن درجات طلاب 3 إعدادي في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها خلال الترم الأول وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطلاب.
  • تحديد الترم والصف الدراسي.
  • إدخال كافة بيانات الطالب المستعلم بدقة في الخانات اللازمة.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على كلمة استعلم  أو عرض النتيجة.
  • ظهور كافة درجات الطالب والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة المنوفية 2024

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادية في الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادية في الترم الأول 2023-2024 كما يلي:-

  • مجموع درجات مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء من 40 درجة في الترم الأول.
  • مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية من 30 درجة في الترم الأول.
  • مجموع درجات مادة الدرسات الاجتماعية من 20 درجة في الترم الأول.
  • مجموع درجات مادة الرياضيات من 30 درجة في الترم الأول.
  • مجموع درجات مادة العلوم من 20 درجة في الترم الأول.

المجموع الكلي للمواد 140 في الترم الأول.

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