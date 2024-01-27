جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27-1-2024 فى كأس الأمم الأفريقية

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27-1-2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب عالية من المشاهدة خاصة مع تأهل المنتخب المصري إلى الدور الـ 16 كوصيف للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار في نسختها ال 34.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27-1-2024

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27-1-2024 محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم والتي جاءت كما يلي:

مباريات الدور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية يوم السبت 27 يناير 2024

موعد مباراة منتخب أنجولا ضد منتخب ناميبيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب الكاميرون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.



مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة نادي أتلانتا ضد نادي أودينيزي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي يوفنتوس ضد نادي إمبولي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي ميلان ضد نادي بولونيا في تمام الساعة الخامسة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الألماني

موعد مباراة نادي أوجسبورج ضد نادي بايرن ميونيخ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي هوفنهايم ضد نادي هايدينلهم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي شتوتجارت ضد نادي لايبزيج في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فيردر بريمن ضد نادي فرايبورج في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فولفسبورغ ضد نادي كولن في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي بايرن ليفركوزن ضد نادي مونشنغلادباخ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.



مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي سوسيداد ضد نادي فاييكانو في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي لاس بالماس ضد نادي ريال مدريد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي برشلونة ضد نادي فياريال في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي ماريوركا ضد نادي ريال بيتيس في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة مباريات اليوم

تردد مجموعة قنوات Bein Sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات السابقة والتي يمكن ضبط إشارة بثها عبر الاحداثيات التالية:-

قناة Bein Sports 1

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز:- 27500.

اقرأ المزيد

سعر سبيكة الذهب في الأسواق المصرية