الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات الغد الجمعة 26-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد
مواعيد مباريات الغد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد الجمعة 26-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الغد الجمعة والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات الغد، مباراة ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، ومباراة تشيلسي ضد أستون فيلا، بالإضافة إلى مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب مباراة بيراميدز ضد زد اف سي في كأس الرابطة المصرية.

مواعيد مباريات الغد في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- مباراة المقاولون العرب ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة في كأس الرابطة المصرية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة بيراميدز ضد زد اف سي في كأس الرابطة المصرية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة فاركو ضد طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

txt

اليوم.. مواجهة كلاسيكية بين مصر وتونس فى نصف نهائى أمم إفريقيا لكرة اليد

txt

مصطفى محمد الثانى.. إيميلو نسووى ينفرد بصدارة هدافى بطولة الأمم الأفريقية

مواعيد مباريات الغد في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports 3 HD.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة كالياري ضد تورينو في الدوري الإيطالي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports Fr 7 HD max وقناة Sport TV5 Portugal.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الألماني 

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز 05: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الفرنسي 

- مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الغد القنوات الناقلة بيراميدز تشيلسى مانشستر سيتى توتنهام كاس الاتحاد الانجليزي كأس الرابطة المصرية الدوري الاسباني

مواد متعلقة

سموحة والاتحاد ينضمان إلى المتأهلين لربع نهائى كأس الرابطة

مواعيد مباريات الغد الخميس في كأس الأمم والبطولات المحلية والقنوات الناقلة

إنبي يهزم الإسماعيلي ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 في كأس الرابطة

اليابان تتأهل لدور الـ16 من كأس أمم آسيا بثلاثية في إندونيسيا

الشوط الأول.. اليابان تتقدم على إندونيسيا بهدف نظيف في كأس أمم آسيا

تقرير: بيريز يفضل ضم مبابي على حساب فينيسيوس في ريال مدريد

جمال بلماضى يحسم مصيره مع الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في أمم أسيا وإفريقيا والبطولات المحلية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مع أنباء رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل