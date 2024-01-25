جدول مواعيد مباريات الغد الجمعة 26-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد الجمعة 26-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الغد الجمعة والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات الغد، مباراة ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، ومباراة تشيلسي ضد أستون فيلا، بالإضافة إلى مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب مباراة بيراميدز ضد زد اف سي في كأس الرابطة المصرية.

مواعيد مباريات الغد في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- مباراة المقاولون العرب ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة في كأس الرابطة المصرية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة بيراميدز ضد زد اف سي في كأس الرابطة المصرية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة فاركو ضد طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

مواعيد مباريات الغد في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports 3 HD.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة كالياري ضد تورينو في الدوري الإيطالي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports Fr 7 HD max وقناة Sport TV5 Portugal.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الألماني

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز 05: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الغد في الدوري الفرنسي

- مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.