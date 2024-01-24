إنبي يهزم الإسماعيلي ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 في كأس الرابطة

حقق فريق إنبي فوزًا مهمًا على حساب الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في الجولة الثالثة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل هدف المباراة الوحيد والفريق البترولي، علي فوزي، في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة نجح الفريق البترولي، في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، رافعا رصيد لـ6 نقاط، وضعته في المركز الثاني.

ورفقة إنبي في دور الـ8 سيراميكا كليوباترا، برصيد 7 نقاط، عن المجموعة الثالثة.

بينما يظل الإسماعيلي بلا رصيد من النقاط، مودعا المسابقة مع الداخلية الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وكان إنبي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا ومحمد حامد، وأحمد صبيحة وعلي فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار وزياد كمال، ومودي ناصر وزياد طارق.

خط الهجوم: أحمد جمال مامي ليباسي.

أما تشكيل الإسماعيلي، كان التالي..

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عماد حمدي ومحمد هاشم، ومحمد بيومي وعمرو السعيد.

خط الوسط: نادر فرج وعبدالله سعيد، ومحمد وجدي ومحمد حسن.

خط الهجوم: حسن صابر وعبدالرحمن مجدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عبدالله جمال وعصام صبحي، وأحمد وجيه وعبدالله حسني، وعبدالله حسن وحازم مرسي، ومحمد إيهاب وأبو بكر حمزة، وياو أنور.