سموحة والاتحاد ينضمان إلى المتأهلين لربع نهائي كأس الرابطة

صعدت أندية سيراميكا كليوباترا وإنبي والاتحاد وسموحة لدور الثمانية في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، فيما ودع الإسماعيلي والداخلية المسابقة.

وتغلب إنبي 1 / صفر على الإسماعيلي، فيما تعادل سيراميكا 1 / 1 مع الداخلية، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة، فيما فاز مودرن فيوتشر على بلدية المحلة 1 / صفر، وسموحة على الاتحاد 2 / صفر بالمجموعة الأولى.

وارتفع رصيد سيراميكا (حامل اللقب) إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه إنبي، في حين احتل الداخلية المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع الإسماعيلي في قاع الترتيب بلا نقاط.

في المقابل، بقي الاتحاد في قمة المجموعة الأولى رغم الخسارة، برصيد 6 نقاط، فيما اقتنص سموحة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، عقب تفوقه بفارق الأهداف المسجلة على مودرن فيوتشر، صاحب المركز الثالث، الذي يتساوى معه في نفس الرصيد، بينما تذيل البلدية الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويشارك في المسابقة 16 ناديا تم توزيعهم على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية.

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