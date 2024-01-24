سيراميكا يتأهل لدور الثمانية في كأس الرابطة على حساب الداخلية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لقاء سيراميكا كليوباترا والداخلية الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد الجبل الأخضر، في الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة موسم 2023/2024.

وافتتح التسجيل للداخلية تونجي أوموتوشو في الدقيقة الـ29.

وبعد هجوم مكثف، نجح أحمد هاني، في إدراك التعادل لـ"سيراميكا كليوباترا"، في الدقيقة الـ38 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة واصل سيراميكا كليوباترا، تربعه على قمة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، قادته للعبور إلى دور الثمانية من المسابقة، بينما أصبح رصيد الداخلية 4 نقاط، في المركز الثالث، مودعا البطولة بشكل رسمي رفقة الإسماعيلي، الذي يتذيل قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ورافق سيراميكا كليوباترا، في دور الثمانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، إنبي الوصيف برصيد 6 نقاط.

وكان سيراميكا كليوباترا بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد بلحاج - صامويل أمادي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. إسلام ريشة - سعد سمير - جاستيس آرثر - علاء مارسليو - محمد عنتر - أحمد القرموطي - علاء شعبان - مروان عثمان - چون ايبوكا.