الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية بكأس الرابطة

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان

أعلن أيمن الرمادي ، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الداخلية، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة 2023 - 2024.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية بكأس رابطة الأندية 

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الداخلية، في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (نسخة 2023 - 2024.

ويقود أحمد ياسر ريان، هجوم فريق سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية، بينما يجلس على مقاعد البدلاء زميله النيجيري جون إيبوكا، كقوة هجومية ضاربة، يحتاج إليه الرمادي حسب نتيجة المباراة وسيرها.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - رجب نبيل -أحمد هاني. 

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد بلحاج - صامويل أمادي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. .إسلام ريشة - سعد سمير - جاستيس آرثر - علاء مارسليو - محمد عنتر - أحمد القرموطي - علاء شعبان - مروان عثمان - چون ايبوكا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية بكأس رابطة الأندية

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية، في ختام مرحلة المجموعات لكلا الفريقين بكأس رابطة الأندية، طاقم مكون من محمود بسيوني للساحة، ويعاونه وائل شعبان وعمر فتحي مساعدين أول وثان، ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا، وصبحي العمراوي حكم فيديو، وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية بكأس رابطة الأندية المحترفة 

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

 

موقف سيراميكا كليوباترا بمجموعات كأس رابطة الأندية 

ويتربع سيراميكا كليوباترا، على قمة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه انبي والداخلية، ولكل منهما ثلاث نقاط والإسماعيلي بدون نقاط.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا، قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.

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