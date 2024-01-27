رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

تتصدر عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية محركات البحث لرغبة اولياء الأمور فى معرفة نتيجة الفصل الدراسى الأول من خلال رابط النتيجة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان النتيجة عبر موقع المديرية الرسمى فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترولات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس

وأشارت مديرية تعليم الدقهلية إلى أن هناك رابط خاص بنتيجة الشهادة الإعدادية وحددت عدد من الخطوات لمعرفة النتيجة فور ظهورها:-

١- الدخول على رابط المديرية المحدد في الأعلى.

٢- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية.

٣- إدخال الاسم الخاص بالطالب أو الطالبة.

٤- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

٥- الضغط على استعلام على النتيجة

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية قد أنهى الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول والتى استمرت لمدة أسبوع بداية من الخميس 18 يناير حتى الخميس 25 يناير.