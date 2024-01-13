نجار ينهى حياة زوجته وطفليه خنقًا بمحافظة الدقهلية

أنهى نجار حياة زوجتة ونجليه الطفلين بقرية عزبة السرسي مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وأبلغ الأجهزة الأمنية بعثوره عليهم داخل المنزل مخنوقين وبالفحص تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة دون تحديد أسباب قيامه بالتخلص منهم.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمامور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بقرية عزبة السرسي دائرة المركز بعثور نجار على زوجتة ونجليه مقتولين داخل مسكنهم. انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثمان كلا من "سارة عادل رمضان "، 30 عامًا، ربة منزل، ونجليها الطفلين بهم آثار زرقة حول الرقبة نتيجة تعرضهم للخنق. وادعى الزوج ويدعى "بهاء محمود طه"، 34 عاما، نجار موبيليا بعثوره على زوجته ونجليه "إٍسلام" يبلغ من العمر 6 سنوات، و"منى" تبلغ من العمر 10 أعوام، مخنوقين لدى عودته الى المنزل واكتشافه الواقعة.

بتطوير مناقشة الزوج تبين قيامه بارتكاب واقعة التخلص من زوجته ونجليه الطفلين، دون تحديد أسباب لارتكابه واقعة التخلص منهم. جرى نقل جثامين "المتوفين الثلاثة" الى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدا لنقلهم الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريح جثامينهم وبيان أسباب الوفاة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوصول لتفاصيل ارتكاب المتهم واقعة القتل وتحرير محضر بالواقعة.