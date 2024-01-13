السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجار ينهى حياة زوجته وطفليه خنقًا بمحافظة الدقهلية

جثة
جثة

أنهى نجار حياة زوجتة ونجليه الطفلين بقرية عزبة السرسي مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وأبلغ الأجهزة الأمنية بعثوره عليهم داخل المنزل مخنوقين وبالفحص تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة دون تحديد أسباب قيامه بالتخلص منهم.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمامور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بقرية عزبة السرسي دائرة المركز بعثور نجار على زوجتة ونجليه مقتولين داخل مسكنهم. انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين  وجود جثمان كلا من "سارة عادل رمضان  "، 30 عامًا، ربة منزل، ونجليها الطفلين بهم آثار زرقة حول الرقبة نتيجة تعرضهم للخنق.  وادعى الزوج ويدعى "بهاء محمود طه"، 34 عاما، نجار موبيليا بعثوره على زوجته ونجليه "إٍسلام" يبلغ من العمر 6 سنوات، و"منى" تبلغ من العمر 10 أعوام، مخنوقين لدى عودته الى المنزل واكتشافه الواقعة. 

بتطوير مناقشة الزوج تبين قيامه بارتكاب واقعة التخلص من زوجته ونجليه الطفلين، دون تحديد أسباب لارتكابه واقعة التخلص منهم. جرى نقل جثامين "المتوفين الثلاثة" الى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدا لنقلهم الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريح جثامينهم وبيان أسباب الوفاة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوصول لتفاصيل ارتكاب المتهم واقعة القتل وتحرير محضر بالواقعة.

قرية عزبة السرسي مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية الأجهزة الأمنية مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية فى الدقهلية للتحقيق

في 7 خطوات.. الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية 2024

مليون و20 ألف سيدة استفادت من حملة "100 يوم صحة" بالدقهلية

فوز طالب بـ"أسنان المنصورة" بالمركز الأول لمسابقة القارئ الماسى بالمشروع الوطنى للقراءة

بالأسماء.. إصابة 18 سيدة إثر تصادم جرار زراعي وسيارة ملاكي بالدقهلية

مصرع سيدة بطعنة سكين على يد زوجها بالدقهلية

9 مصابين بانقلاب ميكروباص فى الدقهلية

محافظ الدقهلية يقرر تعطيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية

الأكثر قراءة

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط فى الشناوى (خاص)

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى