إصابة سيدتين فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بمحافظة الدقهلية

أصيبت سيدتان في انفجارأنبوبة بوتاجاز، بأحد منازل قرية شباسى التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وأدى الانفجار إلى انهيار دور كامل بالمنزل وغرفة بمنزل مجاور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من شرطة النجدة من أهالي قرية شباسي، التابعة للوحدة المحلية بدنجواي دائرة المركز بانفجار أنبوبة بوتاجاز بأحد المنازل بالقرية.



وانتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل "صفاء الشبراوي عبد المندوه" والمنزل عبارة عن أرضى وأول علوى وخدمات وتبين انهيار الدور الأول علوى بالكامل وكذلك انهيار غرفة كاملة بالمنزل المجاور ملك "إبراهيم محمد الحديدي"، وأسفر الانفجار عن إصابة كل من: "سعادات الشبراوي "و"أم هاشم الشبراوي" وتبين إصابتهم بجروح متنوعة وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق، التي أمرت بالتحري حول الواقعة.