جامعة المنصورة تحقق أعلى مؤشر أداء بمنظومة الشكاوى الحكومية

استعرض دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة، خلال الفترة من يناير وحتي ديسمبر 2023.



وأعلن خاطر، في بيان له اليوم، أن التقرير أفاد بأن جامعة المنصورة قد حققت أعلي معدلات في انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2023.



وكما أوضحت نجوى العثمالى مدير خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى الموحدة بالجامعة، من خلال التقرير بأن الجامعة استقبلت عدد1591 شكوى بمعدل انجاز 98%. ومؤشر أداء عام 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.



كما أشاد رئيس الجامعة، بالاستجابة السريعة للقطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية، حيث استقبلت الجامعة 261 استغاثة طبية من غرفة العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفيرعناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى،وحضانات وجراحات قلب دقيقة للأطفال، وكذلك استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقى العلاج الكيمائى وتم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن وأشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن، وحرصا على سرعة الاستجابة ومعدل الأداء فقد تم فتح 3 جهات فرعية جديدة لمنظومة الشكاوى الحكومية.