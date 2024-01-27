موعد مباراة مصر والكونغو في الأمم الإفريقية.. والقنوات الناقلة أبز ما يشغل بال الملايين من مشجعي رياضة كرة القدم حيث تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية منذ صعود المنتخب الوطني إلى دور الـ 16 عقب تعادله مع منتخب الرأس الأخضر.

موعد مباراة مصر والكونغو في الأمم الإفريقية 2024

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 ليكون موعد مباراة مصر والكونغو في الأمم الإفريقية 2024 حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والساعة الثانية عشر مساءا بتوقيت الإمارات وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الافريقية.

يذكر أن منتخب مصر يسعى لحسم البطولة وإحراز اللقب ليكون أكثر المنتخبات حصولا على الكأس في تاريخ البطولة حيث توج سابقا 7 مرات في عام ( 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010) فيما حصل على وصافة البطولة 3 مرات وذلك خلال عام (1962، 2017، 2021).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو 2024

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية bein sport على حق البث المباشر لمباريات كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار خلال الفترة من يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير 2024 حيث يمكن ضبط إحداثيات القنوات الناقلة كما يلي:-

قناة bein sport max 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة tvt التوجولية (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275002.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة tv 5.8 (مفتوحة)

القمر الصناعي: تركسات 42 شرقا.

التردد: 12356.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 7100.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة ortb الليبية (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275004.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة trt (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275005.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة rti (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

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