السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. عامر حسين يعلن مواعيد مباريات ربع نهائى كأس الرابطة

كأس الرابطة
كأس الرابطة

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، مواعيد مباريات دور الـ 8 لبطولة كأس رابطة الأندية موسم 2023-2024.

وتقام مباريات بطولة كأس الرابطة المصرية خلال فترة توقف المسابقات المحلية والقارية للأندية، نظرًا لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو الآتي:

الأربعاء 31 يناير 2024

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة 4:30 مساء

الاتحاد السكندرى وانبي بملعب الاسكندرية الساعة 7:30 مساء

الخميس 1 فبراير 2024

سيراميكا كليوباترا وسموحة بملعب المقاولون العرب الساعة 4:30 مساء

المصري وبيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة 7:30 مساء

وتوج مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى، فيما حصد سيراميكا كليوباترا لقب الموسم الماضي.

ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية لكأس السوبر المصري للأندية الأبطال للموسم المقبل 2024-2025.

اقرأ أيضا.. بيراميدز يهزم زد بثلاثية ويتأهل رفقة الطلائع إلى ربع نهائى كأس الرابطة

بطولة كأس رابطة الأندية بطولة كأس الرابطة عامر حسين مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة

مواد متعلقة

شادي وزيكو يقودان هجوم زد أمام بيراميدز بكأس رابطة الأندية

مواعيد مباريات جولة الحسم في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

عاجل.. الشرطة الألمانية تتمكن من تحييد مسلح احتجز عددا من الرهائن داخل مقهى قرب ميونخ

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات