رسميا.. عامر حسين يعلن مواعيد مباريات ربع نهائى كأس الرابطة

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، مواعيد مباريات دور الـ 8 لبطولة كأس رابطة الأندية موسم 2023-2024.

وتقام مباريات بطولة كأس الرابطة المصرية خلال فترة توقف المسابقات المحلية والقارية للأندية، نظرًا لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو الآتي:

الأربعاء 31 يناير 2024

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة 4:30 مساء

الاتحاد السكندرى وانبي بملعب الاسكندرية الساعة 7:30 مساء

الخميس 1 فبراير 2024

سيراميكا كليوباترا وسموحة بملعب المقاولون العرب الساعة 4:30 مساء

المصري وبيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة 7:30 مساء

وتوج مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى، فيما حصد سيراميكا كليوباترا لقب الموسم الماضي.

ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية لكأس السوبر المصري للأندية الأبطال للموسم المقبل 2024-2025.

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