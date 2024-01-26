بيراميدز يهزم زد بثلاثية ويتأهل رفقة الطلائع إلى ربع نهائى كأس الرابطة

حقق فريق بيراميدز الفوز على زد إف سي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية.

سجل ثلاثية بيراميدز كل من فاخري لاكاي في الدقيقة 34 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 37 ومروان حمدي في الدقيقة 63.

وجاء هدف زد الوحيد عن طريق شادي حسين في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد بيراميدز عند 5 نقاط في المركز الثاني خلف طلائع الجيش المتصدر، الذي حقق الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد؛ ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.

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أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين اللذين يبحثان عن الانتصار، وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة السابعة لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

في الدقيقة 22، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح نادي زد عن طريق زيكو، لكنها بعيدة عن المرمى.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد رضا بوبو، لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 33 ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد لمسة يد على مصطفى العش، وسدد فاخري لاكاي ركلة الجزاء بقوة على يسار الحارس.

وبعد 3 دقائق أضاف بوبو الهدف الثاني بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق فاخري لاكاي ليسدد محمد رضا كرة رائعة داخل الشباك.

أحداث الشوط الثاني

فريق زد ضغط بقوة على أمل تقليص الفارق، وشهدت الدقيقة 52 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح نادي زد عن طريق رأفت خليل مرت بجوار المرمى.

وتمكن مروان حمدي من تسجيل الهدف الثالث لصالح بيراميدز والأول له بقميص الفريق بعد انضمامه في يناير الجاري.

جاء الهدف في الدقيقة 63 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق أحمد فتحي سددها مروان حمدي داخل الشباك.

وقلص شادي حسين الفارق في الدقيقة 70 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح نادي زد من الطرف الأيمن شتتها الدفاع لتصل إلى شادي حسين الذي سدد كرة داخل الشباك.

في الدقيقة 84 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح نادي زد عن طريق سوانيه تصدى لها حارس المرمى، لترتد إلى زيكو الذي سددها بعيدة عن المرمى.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق أحمد توفيق، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.