الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شادي وزيكو يقودان هجوم زد أمام بيراميدز بكأس رابطة الأندية

شادي حسين
شادي حسين

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لنادي زد، تشكيل الفريق السماوي الرسمي لمواجهة بيراميدز، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز وزد بكأس رابطة الأندية المحترفة 

ويواجه بيراميدز نظيره زد، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي، بعدما نجح فريقا مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، في التتويج بأول نسختين أحدث مواليد مسابقات رابطة الأندية، على حساب كلا من غزل المحلة والمصري البورسعيدي على الترتيب.

 

تشكيل زد لمواجهة بيراميدز بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي جمال وعبدالله بكري، ومحمد سمير ومحمد أشرف بكري.

خط الوسط: محمود نبيل وبيتر زيلو موتوموسي، وأحمد عاطف ومصطفى العش.

خط الهجوم: شادي حسين ومصطفى زيكو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

رشيد أحمد وعبدالرحمن البانوني، وعلي لطفي ومصطفى عادل، ومحسني ماليما وإسلام عبداللاه، ورأفت خليل محمد سوانيه.

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزد بكأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل أحدى قناتي أون تايم سبورت، مباراة بيراميدز وزد، في ختام مرحلة المجموعات لكلاهما، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء.

 

طاقم حكام مباراة بيراميدز وزد بكأس رابطة الأندية المحترفة

يقود مباراة بيراميدز وزد، في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات عن المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من الحكم عبد العزيز السيد للساحة، ويساعده سامي هلهل ونور الدين سعيد، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو، وحمادة القلاوي مساعد حكم فيديو.

 

موقف المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويتصدر طلائع الجيش قمة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، يليه زد إف سي ثلاث نقاط، وبيراميدز برصيد نقطتين، وأخيرا فاركو بنقطة واحدة. 

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