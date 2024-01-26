السعيد أساسيا والصفقات الجديدة على الدكة.. تشكيل بيراميدز أمام زد بكأس رابطة الأندية

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق السماوي الرسمي لمواجهة زد، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز وزد بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويواجه بيراميدز نظيره زد، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي، بعدما نجح فريقا مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، في التتويج بأول نسختين أحدث مواليد مسابقات رابطة الأندية، على حساب كلا من غزل المحلة والمصري البورسعيدي على الترتيب.

تشكيل بيراميدز لمواجهة زد بكأس رابطة الأندية المحترفة

وشهد تشكيل بيراميدز، تواجد عبدالله السعيد، قائد الفريق أساسيا، بينما جلس الثنائي محمود زلاكا ومروان حمدي، أحدث صفقات السماوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية “يناير 2024”، على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - صامويل أوجو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمود زلاكا - إسلام عيسى - صامويل أومسا - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - محمود أوكا - دودو الجباس - مروان حمدي.

تشكيل بيراميدز لمواجهة زد بكأس رابطة الأندية المحترفة

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزد بكأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل أحدى قناتي أون تايم سبورت، مباراة بيراميدز وزد، في ختام مرحلة المجموعات لكلاهما، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وزد بكأس رابطة الأندية المحترفة

يقود مباراة بيراميدز وزد، في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات عن المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من الحكم عبد العزيز السيد للساحة، ويساعده سامي هلهل ونور الدين سعيد، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو، وحمادة القلاوي مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وزد بكأس رابطة الأندية المحترفة

موقف المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويتصدر طلائع الجيش قمة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، يليه زد إف سي ثلاث نقاط، وبيراميدز برصيد نقطتين، وأخيرا فاركو بنقطة واحدة.