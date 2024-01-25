الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع "زلاكا" لاعب سيراميكا كليوباترا

محمود زلاكا
محمود زلاكا

استمرارا لخطة إدارة بيراميدز في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر واللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، واستعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وباقي المسابقات، أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الجناح الشاب محمود زلاكا قادما من صفوف نادي سيرامبكا كليوباترا، لدعم خط الوسط بلاعب شاب.

ونجح عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام إجراءات ضم محمود زلاكا من نادي سيراميكا كليوباترا ليصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

ومحمود زلاكا يبلغ من العمر ٢٥ عاما من مواليد الأول من يناير من 1999، وبدأ مشواره في صفوف فريق بترول أسيوط، ومنه لسيراميكا قبل الانتقال إلى بيراميدز بداية من شهر يناير.

ويعتبر زلاكا من أبرز وأهم المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، ونال إعجاب الجميع ونجح بيراميدز في إتمام الصفقة استعدادا لما تبقى من مشوار قوي في جميع البطولات.

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