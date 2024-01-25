رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع مهاجم المصري مروان حمدي

أعلن بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي مروان حمدي قادمًا من النادي المصري، لدعم خط الهجوم بلاعب متميز بعدما أنهى عمرو بسيوني مدير التعاقدات إجراءات ضم اللاعب ليصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

جاء ذلك في إطار خطة إدارة بيراميدز لدعم صفوف الفريق بأفضل العناصر واللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية واستعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وباقي المسابقات.

ومروان حمدي يبلغ من العمر 27 عامًا من مواليد 15 نوفمبر من 1995، وبدأ مشواره في صفوف نادي النصر القاهري.

ولعب مروان للعديد من الأندية من بينها المقاصة ووادي دجلة والزمالك وسموحة والنادي المصري، قبل أن يستقر في صفوف نادي بيراميدز بداية من يناير الجاري.

ولعب مروان حمدي 12 مباراة بقميص المنتخب الوطني الأول حيث لعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم.

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