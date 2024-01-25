بيراميدز يضم لاعب سيراميكا كليوباترا.. والإعلان الرسمى خلال ساعات

نجح مسئولو نادي بيراميدز، في الحصول على توقيع محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

جاء ذلك في إطار سعى لجنة التعاقدات بالنادي السماوي، في تدعيم صفوف الفريق الأول، بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، قبل غلق باب القيد، من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات، التي يشارك فيه بيراميدز، الموسم الحالي محليا وقاريا.

ومن المقرر أن يعلن نادي بيراميدز، خلال الساعات القليلة المقبلة، عن صفقة زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا، بشكل رسمي.

سيراميكا يودع زلاكة قبل انتقاله لبيراميدز (صورة)

في السياق ذاته، حرصت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على توديع زلاكة، حيث نشرت صورة للاعب، مصاحبة بتعليق: "نتمنى كل التوفيق للاعبنا محمود زلاكه في مشواره الكروي القادم".

في سياق مختلف، يختتم بيراميدز مشواره بمرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، غدا بمواجهة زد.

موعد مباراة بيراميدز وزد بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويستضيف بيراميدز نظيره زد، في السابعة مساء غد الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023 /2024).

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزد بكأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل مباراة بيراميدز وزد، في تمام السابعة مساء غد الجمعة، المقامة على استاد الدفاع الجوي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الرسمي للبطولة المحلية.

موقف بيراميدز بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

يقع بيراميدز في المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة، كما تضم المجموعة أيضا فاركو وزد وطلائع الجيش.

ويحتل السماوي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين من تعادل واحد سلبي مع فاركو وأخرى إيجابي أمام طلائع الجيش مؤخرا بنتيجة 2/2.

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي من البطولة، حيث توج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى على حساب غزل المحلة، بنتيجة 5-1، بينما حصد سيراميكا كليوباترا النسخة الثانية على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1.