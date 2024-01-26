بيراميدز يستضيف زد إف سي وفاركو يواجه طلائع الجيش في كأس الرابطة

يتحدد اليوم الفريقان الصاعدان من المجموعة الثانية للدور ربع النهائي في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، عندما يلتقي فاركو مع طلائع الجيش في السابعة مساء باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، وفي نفس التوقيت يلتقي بيراميدز مع زد إف سي باستاد الدفاع الجوي.

ويتصدر طلائع الجيش المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط يليه زد إف سي ثلاث نقاط، وبيراميدز برصيد نقطتين وأخيرا فاركو بنقطة واحدة.

طلائع الجيش الأقرب لربع النهائي

ويحتاج طلائع الجيش للفوز أو التعادل بأى نتيجة للتأهل للدور ربع النهائي، في حين لايملك بيراميدز بديلا عن الفوز للوصول للنقطة الخامسة والتأهل للدور ربع النهائي.

حسابات معقدة بين زد إف سي وفاركو

أما زد إف سي فيتأهل للدور ربع النهائي في حالة فوزه على بيراميدز، كما يتأهل في حالة التعادل وانتهاء مباراة فاركو وطلائع الجيش بفوز طلائع الجيش أو التعادل.

وفي حالة تعادل زد إف سي مع بيراميدز وفوز فاركو على طلائع الجيش تتساوي فرق طلائع الجيش وفاركو وزد إف سي في رصيد أربع نقاط ويتم الاحتكام للمواجهات المباشرة، وبعد فوز طلائع الجيش على إف سي زد وفوز إف سي زد على فاركو يستمر التساوي، ويتم الاحتكام لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، وسبق أن فاز طلائع الجيش على زد إف سي بهدف دون رد وفاز زد إف سي على فاركو بهدفين نظيفين، وبالتالي يكون فاركو في حاجة للفوز على طلائع الجيش بفارق هدفين

يدير مباراة بيراميدز وإف سي زد الحكم عبد العزيز السيد، ويساعده سامي هلهل ونور الدين سعيد، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو وحمادة القلاوي مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة فاركو وطلائع الجيش الحكم محمد يوسف، ويساعده هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري، ومعهم السيد منير حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو ونادر قمر الدولة مساعد حكم فيديو.