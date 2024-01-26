كأس الرابطة.. بيراميدز يتقدم على زد بهدفين فى الشوط الأول

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول من مباراته أمام زد إف سي متقدمًا بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

سجل هدفي بيراميدز فاخري لاكاي من ركلة جزاء في الدقيقة 34 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 37.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين اللذين يبحثان عن الانتصار، وسجل مصطفى زيكو هدفا في الدقيقة السابعة لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

في الدقيقة 22، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح نادي زد عن طريق زيكو لكنها بعيدة عن المرمى.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد رضا بوبو لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 33 ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد لمسة يد على مصطفى العش، وسدد فاخري لاكاي ركلة الجزاء بقوة على يسار الحارس.

وبعد 3 دقائق أضاف بوبو الهدف الثاني بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق فاخري لاكاي ليسدد محمد رضا كرة رائعة داخل الشباك.

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